Болтон: США расценят как угрозу размещение в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать как прямую угрозу миру и безопасности в регионе размещение в Венесуэле военных «внешних игроков из-за пределов Западного полушария», заявил в пятницу советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.

«Мы серьезно предостерегаем внешних игроков из-за пределов Западного полушария от размещения военных активов в Венесуэле или где-то еще в этом полушарии с намерением начала или расширения военных операций. Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе», — сказано в его заявлении, распространенном Белым домом.