Болтон: США расценят как угрозу размещение в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать как прямую угрозу миру и безопасности в регионе размещение в Венесуэле военных «внешних игроков из-за пределов Западного полушария», заявил в пятницу советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.
«Мы серьезно предостерегаем внешних игроков из-за пределов Западного полушария от размещения военных активов в Венесуэле или где-то еще в этом полушарии с намерением начала или расширения военных операций. Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе», — сказано в его заявлении, распространенном Белым домом.
Кроме того, Болтон осудил власти Венесуэлы за то, что они приняли «российский военный персонал и вооружение».
| 2019-03-29T18:52:37+00:00 29 марта 2019, 21:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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