Болтон сообщил о планах США лишить Кубу венесуэльской нефти

«Есть дополнительное включение в перечень лиц в Венесуэле и на Кубе. Мы собираемся предпринять больше, чтобы предотвратить транспортировку нефти из Венесуэлы на Кубу. Очевидно, что каждый раз, когда мы вводим санкции, режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро пытается обойти их, так что мы работаем над новыми способами предотвратить это», — заявил Болтон в интервью изданию Washington Free Beacon.

По его словам, Куба оказывает военную поддержку Венесуэле, так как получает от нее нефть по ценам значительно ниже мирового рынка. Народ Венесуэлы, напротив, не получает от кубинцев никакой выгоды, добавил Болтон.