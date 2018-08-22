Болтон считает, что Россия «застряла» в Сирии

Россия «застряла» в Сирии и ждет, что кто-то другой будет финансировать работы по ее послевоенному восстановлению, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, отметив, что это дает Вашингтону возможность потребовать ухода иранских сил из страны, сообщает Голос Америки.

В интервью Reuters во время визита в Израиль Болтон заявил, что в ходе контактов США и России не было достигнуто взаимопонимания по поводу наступления сил Дамаска на повстанцев в Идлибе.

В то же время он предостерег от любого применения химического и биологического оружия в стране.

По словам Болтона, США остаются в Сирии для достижения некоторых конкретных целей.

«Наши интересы в Сирии состоят в том, чтобы завершить уничтожение территориального халифата «Исламского государства» и решить проблему сохраняющейся террористической угрозы со стороны «Исламского государства». Беспокойство также вызывает присутствие иранского ополчения и регулярных сил», – сказал он в интервью.

По словам Болтона, президент России Владимир Путин, который встречался с Трампом в Хельсинки 16 июля, заявил Соединенным Штатам, что Москва не может принудить Иран уйти из Сирии.

«Но он также сказал нам, что его интересы и интересы Ирана не совсем совпадают. Так что мы, конечно же, поговорим с ним о том, какую роль они могут сыграть», – сказал Болтон, который встречается в четверг со своим российским коллегой, секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Женеве.

«Посмотрим, о чем мы и другие можем договориться в плане урегулирования конфликта в Сирии. Но предварительным условием является возвращение оттуда всех иранских сил в Иран», – сказал Болтон.

У Вашингтона есть рычаги влияния на переговорах с Москвой, потому что «русские застряли там в данный момент», считает Болтон.

«Не думаю, что они хотят там застрять, – отметил Болтон. –­­ Полагаю, что их бурная дипломатическая активность в Европе показывает, что они хотят найти кого-то еще, кто, например, понесет расходы по восстановлению Сирии. Возможно, их усилия будут успешными, но может быть и нет».

Отвечая на вопрос, как США могут отреагировать на химическую или биологическую атаку в Идлибе, Болтон сказал лишь одно слово: «Решительно».

Повторив это предупреждение на пресс-конференции, он добавил: «Они (сирийцы) должны хорошо это обдумать, прежде чем примут какое-то решение».