Болтон с Патрушевым не смогли договориться о совместном заявлении

Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах состоявшейся ранее в четверг в Женеве встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Болтон, в частности, сказал, что обсудил с Патрушевым вопрос о прекращении иранского военного присутствия в Сирии посредством «серии шагов».

По словам Болтона, он также предупредил своего собеседника о недопустимости вмешательства в американские выборы, которые состоятся в ноябре.

«Мы не достигли соглашения с Россией по поводу ее вмешательства в выборы в США», – констатировал при этом Болтон.

Как пояснил в ходе пресс-конференции советник президента по национальной безопасности, вопрос о вмешательстве в выборы не дал участникам встречи возможности выступить с совместным заявлением по ее итогам.

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| 2018-08-23T20:18:20+00:00 24 августа 2018, 00:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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