Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
«Эта была очень важная встреча. Мы не пришли к каким-то конкретным решениям на ней, но было очень важно обсудить все эти вопросы», — сказал Болтон журналистам по итогам переговоров.
Он также добавил, что не обсуждал на встрече с Лукашенко вопрос о взаимном восстановлении странами дипломатического присутствия на уровне послов, передает РИА Новости.
| 2019-08-29T18:46:09+00:00 29 августа 2019, 18:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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