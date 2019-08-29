Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.

«Эта была очень важная встреча. Мы не пришли к каким-то конкретным решениям на ней, но было очень важно обсудить все эти вопросы», — сказал Болтон журналистам по итогам переговоров.

Он также добавил, что не обсуждал на встрече с Лукашенко вопрос о взаимном восстановлении странами дипломатического присутствия на уровне послов, передает РИА Новости.