Болтон прокомментировал новые пуски ракет Северной Кореей

Очередные ракетные пуски КНДР могут свидетельствовать о том, что они дорабатывают этот тип ракет, президент США Дональд Трамп пристально следит за ситуацией, заявил во вторник советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РИА Новости.

«Похоже на то, что это серия испытаний, чтобы привести эти ракеты в полностью рабочее состояние. Эти ракеты, судя по всему, были баллистическими. Президент и Ким Чен Ын имеют понимание того, что Ким Чен Ын не будет запускать ракеты большего радиуса действия или межконтинентальные ракеты. Думаю, президент следит за этим очень пристально», — сказал он в эфире телеканала Fox News.