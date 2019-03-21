Болтон пригрозил Мадуро

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал ошибкой арест секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо Роберто Марреро и пригрозил последствиями президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

«Мадуро совершил еще одну большую ошибку. Незаконный арест Роберто Марреро, помощника Гуаидо, не останется без ответа. Он должен быть немедленно освобожден, необходимо гарантировать его безопасность», — написал Болтон в четверг в Twitter.

Ранее Гуаидо утверждал, что Марреро и оппозиционный венесуэльский депутат Серхио Вергара были задержаны агентами Боливарианской службы разведки, а в их домах были проведены обыски. Затем Вергара в своем Twitter написал, что обыски прошли, но он не был задержан. При этом Вергара также утверждал, что Марреро задержали.(ТАСС)