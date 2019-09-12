Болтон: причины и последствия

Для многих, наверное, стал неожиданностью уход с политической арены США такого яркого «ястреба» последних лет, как Джон Болтон. У многих в мире этот советник президента по нацбезопасности вызывал резкое неприятие своей жесткой (на грани хамства) линией поведения, однако при этом казалось, что это именно то, что и нравится в нем консерватору Трампу. Но выясняется, что это не так. Интересно, конечно, узнать истинные причины отставки Болтона и возможные последствия этого решения в общемировом масштабе. Например, насколько верно думать, что это очень сильно скажется на различных направлениях внешней политики США? Или — не откажется ли теперь Трамп от политики максимального давления на Иран?

Своими соображениями на эту тему поделился с # известный политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Уход Болтона не стоит переоценивать, потому что хоть он и был серьезным игроком и членом правящей команды, его все же нельзя было назвать человеком, напрямую определяющим векторы внешней политики США.

Надо сказать, что Болтон отвечал в администрации за круг вопросов, связанных с конфликтными темами. Это конфликты постсоветского пространства, прежде всего, в Украине и на Южном Кавказе, а также вокруг иранской ядерной проблемы, конфликтная ситуация, связанная с Венесуэлой, и это круг вопросов, связанных с участием американских воинских контингентов в боевых действиях в Ираке, Афганистане и Сирии.

Ни для кого не секрет, что Болтон относится к числу лиц, придерживающихся жесткой линии поведения в отношении вероятных или же потенциальных противников США. В целом ряде случаев он занимал абсолютно бескомпромиссную позицию, что заметно ограничивало пределы маневров американской дипломатии.

Его советы в значительной степени сковывали действия нынешнего президента. А Трамп за прошедшие годы хоть и показал себя экстравагантным политиком, нарушающим все привычные каноны, но все же дал понять о себе и как о человеке, который всегда пытается найти какой-то компромисс. Компромисс со своими визави. Трамп до сих пор, хоть и с определенными условиями, предлагает переговоры иранскому президенту Роухани. Можно по-разному оценивать, но он вел в целом достаточно продуктивные переговоры с Северной Кореей. Трамп настроен на диалог с Россией в очень сложных условиях. И даже на недавнем саммите G7 он, в частности, настаивал на возвращении России, на расширении формата до «Большой восьмерки».

По всем этим темам позиция Джона Болтона была оппозиционной политике президента Трампа. Он предлагает совершенно другой подход, который основывается на минимуме компромиссов со стороны США и максимуме уступок со стороны визави.

Но на каком-то этапе Трампу это, конечно, надоело. Какой смысл держать такого советника по национальной безопасности, если ни одна из его рекомендаций не принимается во внимание, или же не рассматривается как условие для последующих шагов?

С точки зрения реальной политики, такой подход является очень рискованным, потому что усиление конфронтации с различными государствами отвлекало значительные людские и материальные ресурсы, и постепенно приводило к тому, что на многих направлениях внешняя политика США начинала выдыхаться.

Посмотрите, что стало с сирийским направлением, что произошло с планами США в отношении Ирана, или же в отношении Турции. Насколько они все оказались эффективными? Это весьма спорный вопрос.

Так или иначе, эффективность самого Болтона оказалась весьма низкой, и президент США принял решение его уволить.

Конечно, не стоит рассчитывать на то, что с уходом Болтона США поменяют вектор своей внешней политики, развернут его на 180 градусов – нет, думаю, что вряд ли произойдет такое в текущей политике.

Однако в целом ряде вопросов США скорее будут отходить от этой жесткой бескомпромиссной политики – на это можно надеяться. Хотя бы по тому же Ирану — вот эта бескомпромиссная линия не дала серьезных результатов и даже привела к противоречиям с основными партнерами США в ЕС.

И в новых изменившихся условиях, я думаю, Вашингтон будет искать компромиссов не столько даже с Тегераном, сколько со своими партнерами в Европе.

Возможный поиск компромиссов, скорее всего, будет наблюдаться и по другим внешнеполитическим направлениям – по российскому, украинскому, и китайскому.

Так или иначе, можно надеяться или рассчитывать на то, что после Болтона на эту должность придет человек, который будет придерживаться новой линии и станет предлагать по каждой рассматриваемой ситуации возможные компромиссы президенту США.

Вот уже и год президентских выборов на носу, и на внешнеполитическом направлении для нынешней американской администрации желательно обеспечить какие-то, пусть небольшие, но все-таки прорывы. Такие как Болтон никакой пользы в этом смысле не приносили и не приносят. Сейчас все-таки нужны такие личности, которые способны обеспечивать успехи в виде прорывов.

А так, конечно, выступать с какими-то очевидными прогнозами по этой должности сейчас очень сложно, поскольку кадровые вопросы решает непосредственно сам президент США. То есть, тут все будет зависеть от того, какие именно настроения царят сегодня в коридорах Белого дома.