Болтон прибыл в Минск

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прилетел в Белоруссию, сообщило посольство США в Минске.

«Мы рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона, который прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter, пишет vz.ru.

Ранее Болтон объявил о предстоящем визите в Белоруссию и встрече с главой республики Александром Лукашенко. Эта поездка советника президента США вполне объяснима – последний год Вашингтон и Минск взяли курс на восстановление практически замороженных отношений.

| 2019-08-29T15:46:40+00:00 29 августа 2019, 16:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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