Болтон прибыл в Минск

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прилетел в Белоруссию, сообщило посольство США в Минске.

«Мы рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона, который прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter, пишет vz.ru.

Ранее Болтон объявил о предстоящем визите в Белоруссию и встрече с главой республики Александром Лукашенко. Эта поездка советника президента США вполне объяснима – последний год Вашингтон и Минск взяли курс на восстановление практически замороженных отношений.