Болтон предупредил РФ о готовности США ударить по Сирии

США предупредили Россию о возможном ударе по силам президента Сирии Башара Асада и «мощной военной операции», если сирийский лидер использует химическое оружие для возвращения под свой контроль северо-западной провинции Идлиб — одного из последних удерживаемых повстанцами районов страны. Подобный сценарий в ходе встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Женеве озвучил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом в субботу, 25 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника, осведомленные о содержании переговоров.

По их данным, Вашингтон готов дать более решительный военный ответ на действия Асада, чем в апреле 2017 и 2018 годов.

Более года назад ВМС США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» с эсминцев USS Ross и USS Porter в Средиземном море по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии в ответ на атаку Дамаска с применением химоружия.

Четыре месяца назад США, Франция и Великобритания нанесли серию авиаударов по ограниченному числу целей в Сирии с использованием ракет морского и воздушного базирования.

В то время как оба эти инцидента носили в большей степени символический характер, последнее предупреждение Вашингтона «куда более конкретно», отмечает Bloomberg.

Агентство напоминает, что Соединенные Штаты на данном этапе в значительной степени отказались от попыток отстранения Башара Асада от власти и сосредоточились на сдерживании влияния Ирана в Сирии. Позицию Вашингтона Болтон озвучил на фоне подготовки наступления Дамаска в провинции Идлиб, формально обозначавшейся как зона деэскалации по итогам согласований России, Ирана и Турции.

В ходе режима тишины туда были переброшены десятки тысяч исламистов со всей Сирии, а также — на фоне ослабления позиций «Исламского государства» — и боевики «Аль-Каиды».

В ходе встречи с Патрушевым Болтон затрагивал тему Ирана. По данным агентства Bloomberg, США, в частности, вновь отвергли предложение Москвы о приостановке санкций в отношении нефтяного сектора этой страны в обмен на ограничение иранского военного присутствия в Сирии. По словам Болтона, Вашингтон настаивает на полном уходе Тегерана с сирийской территории.

Обсуждался также возможный вывод американского контингента с военной базы на границе Сирии и Ирака. Военнослужащие ВС США, в частности, расквартированы в Синджаре, где они, по данным иракских СМИ, поддерживают контроль за границей.

Кроме того, как пояснил журналистам по итогам переговоров представитель аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, рассматривалось выполнение российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также Договора по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений.

Однако, несмотря на широкий круг затрагивавшихся тем, договориться сторонам по сути дела не удалось. «По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем», — пояснил Николай Патрушев.

Ранее в преддверии военной операции в Идлибе США, Франция и Великобритания уже отмечали, что «глубоко обеспокоены» перспективами ее проведения. «Мы полны решимости действовать, если режим Асада» применит химоружие, отмечалось в их совместном заявлении.

Deutsche Welle

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