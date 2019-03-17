Болтон предложил подключить Китай к переговорам России и США по разоружению

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключает переговоров между США и РФ в сфере контроля над ядерным оружием и предлагает пригласить к ним Китай.
«Китай сейчас наращивает свой ядерный потенциал. Это одна из причин, почему мы смотрим на укрепление нашей национальной системы противоракетной обороны в США. И это одна из причин, почему, если мы собираемся провести еще одни переговоры по контролю над вооружениями, например, с русскими, может иметь смысл включить Китай в эту дискуссию», — заявил Болтон, которого цитирует издание The Hill.
РИА Новости
| 2019-03-17T18:04:50+00:00 17 марта 2019, 19:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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