Болтон предложил подключить Китай к переговорам России и США по разоружению

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключает переговоров между США и РФ в сфере контроля над ядерным оружием и предлагает пригласить к ним Китай.
«Китай сейчас наращивает свой ядерный потенциал. Это одна из причин, почему мы смотрим на укрепление нашей национальной системы противоракетной обороны в США. И это одна из причин, почему, если мы собираемся провести еще одни переговоры по контролю над вооружениями, например, с русскими, может иметь смысл включить Китай в эту дискуссию», — заявил Болтон, которого цитирует издание The Hill.
РИА Новости