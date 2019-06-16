Болтон: «Пока венесуэльцы голодали, Мадуро заключал контракты с Россией»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил с РФ оборонный контракт стоимостью $209 млн, заявил советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон. Он раскритиковал такое решение Каракаса.

«Мадуро абсолютно неэффективно использовал ресурсы Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч людей в стране голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт», — написал Болтон в своем Twitter.

Между тем Кремль утверждает, что Россия не создает никакие военные базы в Венесуэле и не перебрасывает туда войска. Кроме того, российский лидер Владимир Путин заявил, что ранее Москва продавала Каракасу оружие, но давно этого не делает. Однако уже поставленное вооружение Россия обязана обслуживать согласно условиям контрактов.