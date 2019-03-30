Болтон подтвердил, что США рассматривают санкции против союзников Мадуро

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против компаний, ведущих бизнес с Правительством Венесуэлы.

Об этом сообщил советник США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Reuters.

Он отметил, что цель этих мер — сократить доходы президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

«Мы движемся точно в этом направлении. Мы даже рассматриваем сейчас серию дополнительных шагов, которые мы можем сделать», — сказал Болтон.

Ранее спецпосланник США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о неких «вещах», которые Вашингтон может сделать, чтобы помешать Москве поддерживать легитимного президента латиноамериканской страны.