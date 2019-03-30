Болтон подтвердил, что США рассматривают санкции против союзников Мадуро

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против компаний, ведущих бизнес с Правительством Венесуэлы.

Об этом сообщил советник США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Reuters.

Он отметил, что цель этих мер — сократить доходы президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

«Мы движемся точно в этом направлении. Мы даже рассматриваем сейчас серию дополнительных шагов, которые мы можем сделать», — сказал Болтон.

Ранее спецпосланник США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о неких «вещах», которые Вашингтон может сделать, чтобы помешать Москве поддерживать легитимного президента латиноамериканской страны.

| 2019-03-31T01:29:36+00:00 31 марта 2019, 04:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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