Болтон обвинил венесуэльские власти в провокациях в отношении самолета ВМС США

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник обвинил власти Венесуэлы в «провокационных действиях» в отношении самолета ВМС США, сообщает ТАСС.

«США осуждают провокационные действия незаконного венесуэльского режима в отношении самолета ВМС США, выполнявшего обычную миссию. Эти опасные и непрофессиональные действия являются еще одним примером преднамеренного нарушения диктатором Николасом Мадуро международных норм и законов», — написал Болтон в своем Twitter.

В минувшую субботу Министерство обороны Венесуэлы заявило, что самолет ВВС США, предназначенный для ведения воздушной разведки, нарушил воздушное пространство Боливарианской Республики. На его перехват были направлены самолеты южноамериканской страны. Как сообщили в ведомстве, вскоре после этого американский самолет «сменил курс и покинул регион». В свою очередь, представители Южного командования Вооруженных сил США заявили, что самолет, о котором идет речь, выполнял задание в «международном воздушном пространстве над Карибским морем».