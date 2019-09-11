Болтон обвинил Трампа во лжи о его увольнении

Уволенный с поста советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон обвинил Дональда Трампа в искажении подробностей по его уходу с должности. Об этом он написал в своем твиттере.

Болтон заявил, что вчера вечером, 9 сентября, он сказал Трампу о намерении уйти в отставку.

Он также отметил, что американский глава предложил перенести рассмотрение данного вопроса на грядущий день, 10 сентября.

Сегодня президент США также написал в социальных сетях о своем решении уволить Болтона, поскольку его идеи не соответствовали взглядам Трампа и его администрации.

| 2019-09-10T22:25:06+00:00 11 сентября 2019, 04:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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