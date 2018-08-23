Болтон: новые санкции против Ирана будут жестче, чем до заключения ядерной сделки

Санкции, которые Вашингтон планирует ввести против Тегерана, будут более жесткими, нежели действовавшие в отношении Ирана до заключения сделки по атому, исключений для бизнеса практически не будет. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон журналистам в Израиле, его слова приводит газета The Wall Street Journal.

По словам Болтона, США не собираются «просто останавливаться, когда санкции будут, как в 2015 году». Он подчеркнул, что в Вашингтоне нацелены на то, чтобы в конечном счете для бизнеса «не было никаких исключений» в том, что касается выполнения ограничительных мер.

Как отмечает издание, «в прошлом администрации США делали для компаний исключения», позволявшие «вести дела с Ираном при определенных условиях». В частности, это касалось поставок в Иран медикаментов и продовольствия. В публикации разъясняется, что последние два послабления «остаются в силе, несмотря на новые санкции», однако «некоторые другие, позволявшие компаниям вести торговлю с Ираном через свои зарубежные филиалы», будут отменены в ноябре.

Болтон пояснил, что США намерены предоставить лишь два «очень ограниченных» послабления при выполнении санкций. Как отмечает издание, официальный представитель помощника президента США отказался уточнить, о какого рода исключениях идет речь, а также для каких компаний они были сделаны.

В мае Трамп объявил о выходе из сделки с Ираном и пообещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.

Остальные участники ядерной сделки — Россия, Германия, Великобритания, Китай и Франция — не одобряют выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять.

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