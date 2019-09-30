Болтон не верит, что Северная Корея откажется от ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын при нынешних обстоятельствах не откажется от ядерного оружия и сделает все возможное, чтобы сохранить его арсенал. Такое мнение выразил в понедельник бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

«В нынешних условиях Ким Чен Ын добровольно никогда не откажется от ядерного оружия. В КНДР так и не было принято стратегическое решение отказаться от ядерного оружия», — считает экс-советник главы государства. Все же, добавил он, Ким Чен Ын может «пойти на некоторые уступки» в этой связи.

| 2019-09-30T22:08:55+00:00 30 сентября 2019, 23:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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