Болтон не верит, что Северная Корея откажется от ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын при нынешних обстоятельствах не откажется от ядерного оружия и сделает все возможное, чтобы сохранить его арсенал. Такое мнение выразил в понедельник бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

«В нынешних условиях Ким Чен Ын добровольно никогда не откажется от ядерного оружия. В КНДР так и не было принято стратегическое решение отказаться от ядерного оружия», — считает экс-советник главы государства. Все же, добавил он, Ким Чен Ын может «пойти на некоторые уступки» в этой связи.