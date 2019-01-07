Болтон не исключил возможности новых контактов с российскими должностными лицами

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность новых контактов с российскими должностными лицами. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Болтон сказал об этом журналистам во время визита в Иерусалим, куда он прибыл, чтобы обсудить с руководством страны ситуацию в Сирии и пресечение возможности возрождения террористической группировки «Исламское государство» в регионе. В понедельник Болтон отправится для проведения аналогичных переговоров в Турцию.

Болтон ранее отметил, что объявленный 19 декабря президентом США Дональдом Трампом вывод американских военных из Сирии должен осуществляться так, чтобы при этом обеспечивалась безопасность Израиля и других союзников Вашингтона в регионе. В частности, американские военнослужащие останутся в северо-восточной части Сирии, пока Турция не согласится гарантировать безопасность курдов.

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