Болтон не исключил возможности новых контактов с российскими должностными лицами

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность новых контактов с российскими должностными лицами. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Болтон сказал об этом журналистам во время визита в Иерусалим, куда он прибыл, чтобы обсудить с руководством страны ситуацию в Сирии и пресечение возможности возрождения террористической группировки «Исламское государство» в регионе. В понедельник Болтон отправится для проведения аналогичных переговоров в Турцию.

Болтон ранее отметил, что объявленный 19 декабря президентом США Дональдом Трампом вывод американских военных из Сирии должен осуществляться так, чтобы при этом обеспечивалась безопасность Израиля и других союзников Вашингтона в регионе. В частности, американские военнослужащие останутся в северо-восточной части Сирии, пока Турция не согласится гарантировать безопасность курдов.

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| 2019-01-07T08:58:00+00:00 7 января 2019, 09:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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