Болтон на встрече с Порошенко заявил о непризнании «аннексии» Крыма

Болтон был приглашен на военный парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины.»Президент (Дональд) Трамп подчеркнул солидарность и нашу поддержку независимой Украины. Вы говорили о декларации, которую мы приняли о непризнании незаконной аннексии Крыма… Это политический сигнал, который имеет большое значение. Нам было очень приятно это сделать и еще раз подтвердить во время встречи президентов Трампа и Путина в Хельсински», — заявил Болтон в ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко в пятницу.

Ранее госдепартамент США опубликовал «Крымскую декларацию», в которой госсекретарь Майк Помпео вновь заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Целью декларации является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.

РИА Новости