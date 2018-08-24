Болтон на встрече с Порошенко заявил о непризнании «аннексии» Крыма

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вновь заявил о поддержке независимости Украины и непризнания «незаконной аннексии» Крыма.

Болтон был приглашен на военный парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины.»Президент (Дональд) Трамп подчеркнул солидарность и нашу поддержку независимой Украины. Вы говорили о декларации, которую мы приняли о непризнании незаконной аннексии Крыма… Это политический сигнал, который имеет большое значение. Нам было очень приятно это сделать и еще раз подтвердить во время встречи президентов Трампа и Путина в Хельсински», — заявил Болтон в ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко в пятницу.

Ранее госдепартамент США опубликовал «Крымскую декларацию», в которой госсекретарь Майк Помпео вновь заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Целью декларации является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.

РИА Новости

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| 2018-08-24T18:22:19+00:00 24 августа 2018, 18:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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