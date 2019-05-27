Болтон — фанатик войны, заявили в МИД КНДР

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон является фанатиком войны, действия которого разрушают мир и безопасность. Об этом говорится в комментарии представителя МИД КНДР, сообщает ТАСС.

Отмечается, что комментарий внешнеполитического ведомства народной республики связан с недавним заявлением Болтона о том, что проведенные в мае военные учения КНДР с запуском тактических ракет нарушили резолюции Совета Безопасности ООН.

«Болтон известен как фанатик войны, который ранее называл нашу страну «осью зла» и являлся разработчиком различных провокационных стратегий [против КНДР], в том числе по нанесению превентивных военных ударов и по насильственной смене государственного строя, — подчеркивается в комментарии. — Болтон заслуживает того, чтобы его называли помощником президента по разрушению мира и безопасности, а не советником, работающим для создания безопасности».

Представитель МИД КНДР также подчеркнул, что запуски тактических ракет, которые были проведены в республике в начале мая, являлись рутинной подготовкой войск, не были нацелены на кого-либо, не представляли опасности для соседних стран и являлись правом суверенного государства на обеспечение собственной обороны.

Ранее Болтон в ходе визита в Токио назвал недавние ракетные пуски в КНДР однозначным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, но при этом отметил, что продолжение переговоров Вашингтона и Пхеньяна об урегулировании ситуации на Корейском полуострове все еще возможно.
| 2019-05-27T09:08:06+00:00 27 мая 2019, 10:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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