Болтон анонсировал свой визит в Украину

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев.

«Президент провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду моих предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве», – написал он в Twitter 26 августа.

Болтон добавил, что США поддерживают старания президента Украины Владимира Зеленского по проведению реформ в стране.

The President had productive meetings in Biarritz at the #G7. I’m looking forward to my upcoming meetings with our partners in Kyiv. We support President Zelenskyy’s reform efforts and vision to create a stronger and more prosperous Ukraine.

