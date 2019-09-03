Болсонару пообещал отправиться на сессию ГА ООН даже в инвалидном кресле

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что 20 сентября отправится на сессию Генеральной Ассамблеи ООН даже в инвалидном кресле или на носилках после предстоящей операции, чтобы обсудить ситуацию в регионе Амазонии.

Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября 2018 года, почти ровно за месяц до выборов. Удар ножом поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений в этом районе тела пострадавшего. С тех пор президент перенес несколько операций, в воскресенье ему предстоит новое хирургическое вмешательство. Врачи заявили, что после операции Болсонару потребуется 10 дней отдыха.