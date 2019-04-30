Большой интерес к бакинскому финалу ЛЕ

Предстоящий финал Лиги Европы УЕФА сезона 2018/19, который пройдет в Баку, отмечается большим интересом из множества стран. Помимо в целом 16 000 билетов, предусмотренных для болельщиков команд-участниц финала (по 6000 каждой из сторон, плюс могут быть выделены дополнительно по 2000 для каждой из сторон), УЕФА выпустил ранее в продажу 21 500 билетов, и они были раскуплены гражданами из более чем 100 стран. Помимо этого, еще 3000 билетов выделены для партнеров и спонсоров УЕФА, не являющихся гражданами Азербайджана. (АФФА)

Напомним, что финал ЛЕ состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.