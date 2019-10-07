Большинство станций метро в Гонконге закрыто на ремонт после погромов

Метро Гонконга будет работать в понедельник в ограниченном режиме, а большинство станций закрыто на ремонт после погромов, устроенных радикальными демонстрантами. Об этом сообщил оператор железнодорожного транспорта — корпорация MTR.

«Из-за серьезных актов вандализма большинство станций временно закрыто. График работы железнодорожной сети изменен, она прекращается в 18:00 с тем, чтобы уделить больше времени ремонтным работам», — говорится в заявлении оператора. Уточняется, что движение поездов по трем веткам полностью прервано, а по остальным осуществляется с увеличенными интервалами, порой доходящими до восьми минут. Скоростные экспрессы в аэропорт курсируют в обычном режиме.

Работа метро Гонконга была приостановлена с вечера пятницы после новой волны массовых беспорядков, вызванных решением властей ввести запрет на ношение масок участниками акций протеста. В субботу метрополитен весь день оставался закрытым, а в воскресенье работал в ограниченным режиме: была открыта половина станций.

В пятницу глава гонконгской администрации Кэрри Лам ввела запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий. Нарушение этого указа может повлечь тюремное заключение сроком до года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.). Однако нововведение не остановило митингующих, а, напротив, спровоцировало в минувшие выходные эскалацию насилия и новые погромы.

Ожидается, что акции протеста возобновятся в понедельник, который в этом году является нерабочим днем. Местные жители отмечают китайский народный праздник «двойной девятки» «Чунъян», связанный с почитанием культа предков и прогулками на свежем воздухе. Он выпадает на девятый день девятого месяца по лунному календарю.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления.