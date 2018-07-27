Большинство британцев хочет новый референдум по Brexit – опрос

Количество граждан Великобритании, которые хотят проведения повторного референдума о выходе страны из Евросоюза, превысило число тех, кто против этого. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса социологической компании YouGov в пятницу, 27 июля.

Так, 42% британцев хотят переголосовать вопрос о Brexit, 40% – не хотят, 18% не определились.

Повторный плебисцит поддерживают 58% опрошенных, которые относят себя к лейбористам, 67% среди либерал-демократов и 21% консерваторов.

Если бы повторное голосование устроили уже на этой неделе, то 42% отдали бы голос за выход из ЕС, а 45% проголосовали бы за то, чтобы остаться в нем. Еще 4% заявили, что голосовать не стали бы, а 9% не знали, что ответить.

Опрос проводился 25-26 июля 2018 года среди 1653 британцев от 18 лет и старше.

Напомним, референдум по Brexit прошел в 2016 году. Тогда 52% британцев проголосовали «за» выход из ЕС, а 48% – против. Власти Великобритании не намерены проводить второй референдум по Brexit вне зависимости от обстоятельств.

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