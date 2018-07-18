Большинство американцев не одобряют политику Трампа в отношении России

Более половины американцев не одобряют позицию президента США Дональда Трампа в отношении России.

Об этом говорят результаты совместного опроса Reuters и Ipsos, проведенные после его неоднозначной встречи и совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Голос Америки».

Однако, похоже, что работа Трампа на саммите в Хельсинки, где он отказался возложить вину на российского лидера за вмешательство в ход выборов в США в 2016 году и усомнился в выводах американской разведки, не повлияла на его общий рейтинг.

Новый опрос показал, что 42 процента зарегистрированных избирателей одобряют результаты работы Трампа в должности президента. При этом с начала июля его рейтинг колебался между 40 и 44 процентами.

Тем не менее опрос показал, что 55 процентов зарегистрированных избирателей не одобряют политику президента в отношении России. Противоположного мнения придерживаются 37 процентов.

Об одобрении работы Трампа на российском направлении заявили 71 процент республиканцев и 14 процентов демократов.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что Трамп по-прежнему пользуется широкой поддержкой среди республиканских избирателей, несмотря на то, что лидеры партии осудили заявления, которые он сделал в присутствии российского лидера, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп удивил даже своих сторонников, когда в ходе пресс-конференции похвалил российского лидера за его «решительное и настойчивое» отрицание вмешательства.

Во вторник Трамп попытался успокоить политическую бурю, возникшую после его выступления, заявив, что он оговорился на пресс-конференции и что он полностью доверяет американским спецслужбам. Но, возможно, он отклонился от подготовленного текста, когда заявил: «Это могли быть и другие люди, есть много таких людей».

Большинство зарегистрированных избирателей, 59 процентов, согласны с выводами американской разведки о том, что Россия пыталась повлиять на выборы в США, показал опрос Reuters/Ipsos. Однако так считают лишь 32 процента республиканцев по сравнению с 84 процентами демократов.

Опрос также показал явный раскол между республиканцами и демократами в вопросе о том, следует ли считать Россию противником США.

В целом, 38 процентов зарегистрированных избирателей согласились с тем, что Россия является «врагом» Соединенных Штатов. Примерно столько же считают Россию «конкурентом», а еще 8 процентов считают ее «другом».

При этом половина демократов считают ее врагом, но лишь треть республиканцев придерживаются такого же мнения.

40 процентов демократов считают, что Россия представляет непосредственную угрозу, тогда как только 14 процентов республиканцев согласились с этим утверждением.

В целом, 27 процентов зарегистрированных избирателей видят в России непосредственную угрозу. Только Северная Корея превосходит Россию по этому показателю – в ней видят угрозу 31 процент опрошенных.

В ходе опроса американцев также спрашивали, считают ли они, что власти найдут доказательства незаконных контактов администрации Трампа и России. Чуть больше половины, 51 процент, считают это вероятным. Такого мнения придерживаются 77 процентов демократов и 19 процентов республиканцев.

Такой же раскол проявился, когда респондентов спрашивали, считают ли они, что Трамп или кто-то из его штаба сотрудничал с Россией, чтобы повлиять на выборы 2016 года. В целом с этим утверждением согласились 52 процента зарегистрированных избирателей, в том числе 81 процент демократов и лишь 19 процентов республиканцев.