Больше половины россиян не верят ученым

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 59% россиян думают, что ученые скрывают от людей правду. 41% опрошенных считают, что работники научной сферы «искренне заблуждаются» в своих познаниях.

45% россиян верят в существование инопланетян. 27% респондентов сказали, что инопланетяне скрываются от землян, еще 18% уверены, что их скрывают от населения власти, пишет “Ъ”.

Кроме того, более половины респондентов (57%) утверждают, что американцы никогда не высаживались на Луну, а правительство США фальсифицировало материалы по экспедиции 1969 года.

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