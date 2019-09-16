Большая часть поступлений государственного бюджета наступающего года придется на нефть

Министерство финансов завершило работу над государственным бюджетом на 2020 год и направило проект главного финансового документа страны в Кабинет министров. И несмотря на то, что ведомство раскрыло лишь часть этого документа, экономистам уже выпала возможность анализировать наиболее яркие его моменты, а также сравнивать параметры проекта с бюджетом текущего года.

Примечательно, что социальные расходы на следующий год существенно превзойдут показатели бюджета этого года. На эти цели отвели до 40,7% общих расходов государственной казны, тогда как в текущем году социальные расходы были на уровне 30,8%. В целом же социальная статья трат «народного кошелька» составит в наступающем году 11 253,7 миллиона манатов. Это на 2664,2 миллиона манатов больше, чем в текущем году.

Ожидаемо возросли расходы на оплату труда. В бюджете следующего года на эти цели выделено 6723,4 млн., тогда как в этом году данный показатель составлял 4751,9 млн. манатов. Пенсии и социальные пособия в разрезе социальных расходов государственной казны обойдутся в 3213,4 млн. манатов. Для сравнения, в этом году расходы составили 2527,4 млн. манатов. Внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС) обойдется государственному бюджету в 902,9 млн. манатов, тогда как в текущем году траты были скромнее – всего 223,5 млн. манатов. При этом затраты на закупку и поставку продуктов питания ожидаются на уровне 414 млн. манатов (в 2019 году — 640,6 миллионов манатов).

В следующем году из Государственного нефтяного фонда Азербайджана планируется перечислить в государственный бюджет 11 767,5 млн. манатов, что на 403 млн. манатов (3,55%) больше, чем в текущем году. В целом государственный бюджет на 2020 год прогнозируется на уровне 24,484 млн. манатов, где 43% (10536,5 млн. манатов) поступлений придутся на долю ненефтяного сектора, а 57%, или 13947,5 миллиона манатов — на нефтяной сектор. Хотя, по прогнозам Министерства экономики, в среднесрочной перспективе (2020-2023 годы) ненефтяной сектор будет составлять 65,8% в ВВП и 34,2% в нефтяном секторе. И это несмотря на то, что по прогнозам Министерства экономического развития, в среднесрочной перспективе (2020 – 2023гг.) доля ненефтяного сектора в ВВП достигнет 65,8%, а на долю нефтяного сектора придется 34,2%, говорит Ибадоглу. Уровень ненефтяных доходов по сравнению с текущим годом будет больше на 1068,8 млн. манат или 11,3%.

Впервые удельный вес текущих расходов в общем объеме расходов госбюджета будет больше 60%, а это значит, что за счет ненефтяных доходов можно будет покрыть 80% текущих расходов, говорит руководитель Движения за демократию и благоденствие Губад Ибадоглу. Остальная часть текущих расходов, а также расходы на обслуживание госдолга и капитальные расходы будут покрываться за счет нефтяных доходов. Это означает, что до сих пор расходы госбюджета невозможно было покрывать за счет ненефтяного сектора. «Таким образом, зависимость госбюджета следующего года от внешних шоков выросла, вырос и риск обеспечения доходов госбюджета», — сообщил он. Еще одним новшеством экономист назвал обсуждение проекта бюджета Советом финансовой стабильности.

Государственный бюджет Азербайджана на 2020 год будет рассчитан из цены на нефть в 55 долларов за баррель, говорится в данных по проектам государственного и сводного бюджетов на 2020 год , опубликованных на сайте Минфина. По мнению Исполнительного секретаря движения Республиканская альтернатива (REAL) Натига Джафарли, норма отсечения в бюджете следующего года находится на приемлемом уровне, но все же подвержена рискам. Между тем, доходы казны прогнозируются на уровне 24 млрд. 484 млн. манат, что больше доходов бюджета 2019 года на 1 млрд. 316 млн. манат или 5,7% Бюджетный дефицит прогнозируется на уровне 1133,7 млн. манат, что меньше аналогичного показателя 2019 года на 888,3 млн. манат или 43,9%.

По мнению Джафарли, проект главного финансового документа наступающего года вызывает вопросы к развитию ненефтяного сектора. Так, несмотря на официальные заявления о бурном развитии ненефтяной сферы экономики, большая часть поступлений государственной казны приходится на нефть. «Так, в проекте бюджета 2020 года на трансферты из Государственного нефтяного фонда придется 11 767,5 млн. манатов , тогда как в текущем году этот показатель составил 11 364 300,0 манатов. Таким образом, трансферты из Госнефтефонда в наступающем году увеличатся на 403 млн. манатов, или 3,55%. Как в таком случае понимать заявления о развитии ненефтяных отраслей?», — вопрошает экономист.