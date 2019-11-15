Боливия объявила о выходе из социалистического альянса стран Латамерики

Министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарик заявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA).
«Мы вышли из ALBA, поэтому его (министра иностранных дел правительства Эво Моралеса Диего Пари, который отказался уходить в отставку – ред.) план действий в Никарагуа, этот сценарий ALBA нас совсем не интересует», — заявила Лонгарик журналистам, слова министра приводит издание Erbol.
По словам министра, правительство отстранило от работы представителя при ООН Сашу Льоренти, посла на Кубе Ариану Камперо, а также 80% послов, которые являлись не карьерными дипломатами, а политическими сотрудниками правительства Моралеса.
| 2019-11-15T21:31:25+00:00 15 ноября 2019, 23:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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