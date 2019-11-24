Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах

Сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября.
«Всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты признаются лишенными юридической силы. Предполагается проведение новых всеобщих выборов для избрания президента, вице-президента, сенаторов, депутатов и представителей надгосударственных парламентских органов», — гласит текст документа.
Проект также определяет сроки избрания нового руководства высшего избирательного суда, который исполняет функции ЦИК. На подготовку к этому закон отводит максимум 20 дней.
«Пленум сената Боливии утвердил в субботу единогласным решением проект закона «Об исключительном и переходном режиме для проведения всеобщих выборов», — говорится в сообщении верхней палаты в твиттере.
| 2019-11-23T23:18:45+00:00 24 ноября 2019, 05:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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