Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах

Сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября.

«Всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты признаются лишенными юридической силы. Предполагается проведение новых всеобщих выборов для избрания президента, вице-президента, сенаторов, депутатов и представителей надгосударственных парламентских органов», — гласит текст документа.