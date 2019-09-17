Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»

Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приема газа из «Турецкого потока» — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering, следует из решения суда.

«Верховный административный суд отклонил апелляцию консорциума «Газовое развитие и расширение в Болгарии» на решение 741 от 2019 года Комиссии по защите конкуренции и прекратил производство по делу», — говорится в документах суда.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. «Голубое топливо» из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.