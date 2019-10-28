Болгария заявила о высылке российского дипломата

Власти Болгарии выслали из страны российского дипломата по подозрению в разведдеятельности, сообщает агентство «Фокус» со ссылкой на МИД.

Отмечается, что расследование в отношении россиянина вела прокуратура, но его пришлось прекратить из-за дипломатического статуса подозреваемого.

После этого София потребовал у Москвы отозвать дипломата.

Сообщается, что он уже покинул Болгарию.

Посольство России информацию не комментирует.

В заявлении болгарской прокуратуры отмечается, что расследование началось по сигналу от Агентства национальной безопасности. В ведомстве пришли к выводу, что дипломатический работник с сентября 2018 года собирал информацию, относящуюся к гостайне.