Болгария начинает строительство газопровода «Балканский поток»

Болгария начинает строительство газопровода «Балканский поток» с российским участием. Об этом на брифинге по итогам переговоров с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Строительство «Балканского потока» начинается, во время честной и открытой процедуры государственная компания из Саудовской Аравии стала исполнителем проекта. Пока некоторые нас спрашивали об отношениях с соседями, с Россией, с Саудовской Аравией, сегодня был подписан договор [об исполнении проекта]. 90% труб для «Балканского потока» уже доставлено в Болгарию из России, и уже завтра мы начнем развозить их по трассе, финансирование обеспечено, 308 км газопровода будет построено до конца января 2020 года», — сказал Борисов.

«После провала «Южного потока», Балканам сейчас дается новый шанс, чтобы был реализован проект строительства глобального газопровод», — подчеркнул болгарский премьер.

«Нам нравится название «Балканский поток», мы приняли все условия, которые болгарское руководство предъявляет к газопроводу, российская сторона поставляет трубы, мы участвуем в этом проекте своей продукцией», — сказал Мантуров.

В апреле итало-саудовский консорциум «Аркад» стал победителем тендера на строительство газопровода в Сербию через территорию Болгарии, однако контракт с ним после серии судебных разбирательств был подписан только 18 сентября.

«Аркад» был готов построить газопровод за €1,29 млрд (за 250 дней), либо €1,1 млрд (за 615 дней).(ТАСС)