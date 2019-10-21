Болгария начала строить участок для прокачки газа по «Турецкому потоку»

Премьер-министр Болгарии и посол России в Софии на специальной церемонии дали старт строительству инфраструктуры для прокачки газа по второй ветке «Турецкого потока».
Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с вице-премьером и главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.
Согласно проекту, «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток, каждая мощностью по 15,75 миллиарда кубометров. По первой российский газ будет поступать в Турцию, вторая начнет снабжать страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Он подчеркнул, что проект выгоден для всей Европы.
Днем ранее стало известно, что началось заполнение газом первой из двух ниток морского участка, это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию.
| 2019-10-21T14:25:05+00:00 21 октября 2019, 15:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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