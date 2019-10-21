Болгария начала строить участок для прокачки газа по «Турецкому потоку»

Премьер-министр Болгарии и посол России в Софии на специальной церемонии дали старт строительству инфраструктуры для прокачки газа по второй ветке «Турецкого потока».

Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с вице-премьером и главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.

Согласно проекту, «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток, каждая мощностью по 15,75 миллиарда кубометров. По первой российский газ будет поступать в Турцию, вторая начнет снабжать страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Как заявил российский премьер Дмитрий Медведев в Сербии 19 октября, завершить строительство трубопровода планируется к началу 2020 года.

Он подчеркнул, что проект выгоден для всей Европы.