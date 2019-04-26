Болельщики оценили трек Формулы 1 в Баку: дело за пилотами!

Сегодня в рамках SOCAR Гран-при Азербайджана-2019 Формулы 1 состоится первая и вторая сессия свободных заездов пилотов Ф1. А накануне болельщики получили возможность прогуляться вдоль трека и попасть на пит-лейн, понаблюдать за боксами любимых команд, получить сувениры и открытки с автографом на память от представителей пилотов.

Как сообщает #, наибольшее скопление народа было у гаражей Mercedes и Ferrari, что еще раз доказывает наличие двух больших лагерей фанатов у обеих команд.

Представители Mercedes щедро задаривали фанатов памятной символикой и разрешали детям фотографироваться на фоне болидов. Во время экскурсии по пит-лейну полил первый за время старта Формулы 1 дождь: самые суеверные фанаты королевских гонок посчитали, что это к удаче на треке. Только вот кому она улыбнется, погода нашепчет вряд ли.

Тем временем сами пилоты уверены, что гонка в Баку потребует от них максимальной концентрации. Шутка ли: перед первым поворотом бакинской трассы гонщикам нужно сбросить скорость с 330 до 124 км/ч за 1,84 секунды на отрезке в 106 метров. При этом усилие на педали тормоза составит 131 кг, пилоты испытают перегрузки в 5,5 g, а на торможении высвободится энергия, эквивалентная 2857 кВт!

Как и в прошлые годы, на Гран-при Азербайджана-2019 приехало большое количество туристов. Наравне с местными зрителями, гости наслаждаются целым спектром развлечений. F1 FanZone, разбитая на Приморском бульваре, открывает свои двери ежедневно в 10.00 и работает до 22.00.

Если на трассе и возле пит-лейна на каждом шагу ощущается дух гонки, скорости и высшего пилотажа, то бульвар является сердцем праздника, веселья и дружбы Формулы 1.

Аттракционы и развлечения – на любой вкус и возраст. Болельщики могут попробовать себя в качестве гонщика на специальных симуляторах – болидах, почувствовать себя механиком Ф1 и заменить колесо на скорость в зоне Pit-Stop Challenge, принять участие в мастер – классе по танцам, испытать шанс в викторинах и конкурсах – всего и не перечислить. Для детей на территории FanZone имеется специальная игровая площадка с различными забавами и интерактивными состязаниями. Публику развлекают артисты из разных стран. В широком ассортименте здесь также представлен фуд – корт.

Сегодня и завтра по окончании свободных заездов и квалификации будут открыты ворота на трассу.

Вечерняя программа развлечений 27 и 28 апреля продолжится в Crystal Hall, где состоятся концерты звезд мировой и отечественной эстрады. Зрители смогут добраться до концертного зала, воспользовавшись специальным транспортом.

Напомним, что 27 апреля в рамках SOCAR Гран-при Азербайджана-2019 Формулы 1 состоится концерт певицы Джесси Джей, которая заменит приболевшего Сэма Смита, азербайджанской певицы Рилаи, и шоу от диджея Mendoza.

28 апреля до начала гонки состоится церемония исполнения национального гимна. Для этой роли были отобраны известные азербайджанские артисты Бейимханум Велиева и Нурлан Новрасли.

Гоночный уик-энд завершится концертом в Crystal Hall, где на сцене выступят DJ Mendoza, певица AISEL, а закроет вечер грандиозным сольным концертом супер звезда Карди Би.