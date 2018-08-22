Более половины французов недовольны действиями Макрона, показал опрос

Согласно данным проведенного опроса, 54% французов заявили, что «огорчены» действиями Макрона. Этот показатель является одним из худших с июля 2017 года. При этом около трети респондентов воздержались от ответа, заявив, что «пока слишком рано что-то говорить», и 14% считают действия президента страны «удовлетворительными».

Кроме того, 58% опрошенных считают, что политика президента «негативно сказывается на их личном статусе», а 57% говорят об отрицательном влиянии на страну. При этом 36% полагают, что ситуация остается «стабильной», 6% считают, что положение «улучшается».

Наконец, 80% респондентов заявили, что считают Макрона «авторитарным», 72% полагают, что президент «динамичный», 62% французов считают, что «он действительно хочет что-то изменить».

Опрос проводился в интернете 21-22 августа, в нем приняли участие 1003 человека старше 18 лет.

РИА Новости