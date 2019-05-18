Более миллиона человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Петиция, в которой поклонники телесериала «Игра престолов» требуют от телеканала HBO переснять восьмой сезон, собрала уже более одного миллиона подписей, следует из данных счетчика на сайте, где размещена данная петиция.

Петиция размещена на сайте change.org 16 мая. Более миллиона подписей обращение набрало всего за два дня. На 17.10 вечера по Вашингтону 18 мая (01.10 по Бакинскому времени 19 мая) под ним уже подписалось 1 миллион 900 человек, сообщает ria.ru.

Создатели петиции пожаловались, что «Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс (создатели сериала — ред.) доказали, что являются крайне некомпетентными авторами, когда у них нет исходного материала (т.е. книг), к которому можно обратиться. Этот сериал заслуживает последнего сезона, который бы имел смысл».