Более десяти человек погибли при пожаре в больнице Рио-де-Жанейро

По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожара в больнице в Рио-де-Жанейро, сообщает бразильская газета Globo.

Сильный пожар начался в четверг вечером в больнице Hospital Badim, расположенной на севере города. По данным СМИ, причиной возгорания могло стать короткое замыкание на одном из этажей. Дым начал быстро распространяться по всему зданию, в больнице была объявлена экстренная эвакуация пациентов.

По данным газеты, тела погибших были найдены внутри здания в пятницу утром. Работы на месте пожара продолжаются. (РИА Новости)

| 2019-09-13T15:58:30+00:00 13 сентября 2019, 18:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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