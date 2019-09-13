Более десяти человек погибли при пожаре в больнице Рио-де-Жанейро

По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожара в больнице в Рио-де-Жанейро, сообщает бразильская газета Globo.

Сильный пожар начался в четверг вечером в больнице Hospital Badim, расположенной на севере города. По данным СМИ, причиной возгорания могло стать короткое замыкание на одном из этажей. Дым начал быстро распространяться по всему зданию, в больнице была объявлена экстренная эвакуация пациентов.

По данным газеты, тела погибших были найдены внутри здания в пятницу утром. Работы на месте пожара продолжаются. (РИА Новости)