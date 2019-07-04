Более чем на 30% увеличатся пенсии 94 тыс. человек

Значительное повышение зарплат в государственном секторе после подписания президентом Ильхамом Алиевым распоряжений 18 июня этого года приведет к более чем 30-процентному увеличению пенсий 94 000 пенсионеров, вышедших на пенсию на особых условиях.

Об этом сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения.

Сюда входят государственные служащие, военнослужащие, сотрудники органов юстиции, правоохранительных органов, чрезвычайных ситуаций, сотрудники миграционных служб, лица со специальными званиями и другие.

Так, увеличение минимального размера пенсий до 200 манатов по законодательной инициативе президента в прошлом месяце коснулось 660 тыс. граждан, а повышение заработных плат позволило значительно увеличить пенсии 94 тысяч человек, которые вышли на пенсию на особых условиях. В итоге, реализованный в этом году второй социальный пакет привел к значительному увеличению пенсий более чем 750 000 граждан.