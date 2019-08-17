Более 900 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Свыше 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 901 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 374 чел. (женщин – 112, детей – 191), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 527 чел. (женщин – 158, детей – 269)», — говорится в бюллетене.
| 2019-08-17T14:58:32+00:00 17 августа 2019, 15:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss