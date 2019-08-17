Более 900 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Свыше 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.