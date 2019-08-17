Более 900 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Свыше 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 901 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 374 чел. (женщин – 112, детей – 191), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 527 чел. (женщин – 158, детей – 269)», — говорится в бюллетене.