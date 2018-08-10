Более 70% жителей КНДР находятся на грани голода

Сильная жара грозит катастрофическим продовольственным кризисом в Северной Корее. Из-за засухи и высокой температуры усох урожай на рисовых, кукурузных и других полях. Об этом в пятницу, 10 августа сообщает Reuters со ссылкой на заявление Международной федерации Красного Креста.

«Полномасштабный продовольственный кризис может произойти в Северной Корее, изолированной стране, обложенной санкциями, из-за засухи», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что 25-миллионное население КНДР испытывает хронические проблемы с питанием, особенно это касается детей.

Около 70 процентов жителей Северной Кореи находятся «на грани голода», а каждый четвертый ребенок в возрасте до 5 лет страдает от хронического недоедания. И эта ситуация может ухудшиться. Следует напомнить, что эта страна уже пережила голод в середине 1990-х годов, от которого умерло до 3 миллионов человек.

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