Более 7,7 тыс. человек эвакуированы в Квебеке из-за половодья

Свыше 7,7 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в канадской провинции Квебек из-за разлива рек, вызванного весенним половодьем.

Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает Report со ссылкой на ТАСС.

«Никто не пострадал, все люди находятся в безопасности, и это самое главное», — заявила министр общественной безопасности региона Женевьев Гибо.

В частности, несколько тысяч человек получили приказ на немедленную эвакуацию в городе Сен-Март-сюр-ле-Лак, находящимся в 50 км к востоку от Монреаля, где вода прорвала дамбу. Ранее также сообщалось об угрозе прорыва дамбы на реке Руж примерно в 140 км к западу от Монреаля. Из опасной местности были вывезены порядка 250 жителей. На данный момент известно, что от разлива рек в Квебеке пострадали более 5,5 тыс. жилых домов.

На этой неделе из-за весеннего половодья власти Монреаля и канадской столицы Оттавы (провинция Онтарио) объявили о введении режима чрезвычайного положения, что дало право администрациям привлекать для ликвидации возможных последствий стихии Вооруженные силы страны, а также дополнительные средства из федерального бюджета. В частности, в столицу прибыли порядка 400 военнослужащих, которые вместе с добровольцами сооружали защитные дамбы вдоль берегов реки Оттавы. Об эвакуации жителей приречных районов пока не сообщалось.

Также непростая ситуация с половодьем рек в этом году сложилась в провинциях Манитоба и Нью-Брансуик.