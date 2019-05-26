Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии

По меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва в частном отдельно стоящем доме в городе Хальберштадт на севере Германии.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 мая. На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.

Когда люди смогут вернуться в свои дома, пока не ясно. В доме, где произошел взрыв, начался пожар, который создает угрозу новых хлопков, так как в помещении были обнаружены различные потенциально взрывоопасные вещества и химические соединения. В настоящее время на месте работают полиция и пожарные, выясняются обстоятельства случившегося.

24 мая во французском Лионе на улице Виктора Гюго сдетонировал сверток с поражающими элементами. По последней информации, пострадали 13 человек. Расследованием взрыва занимаются сотрудники отдела прокуратуры Парижа по пресечению терроризма.

| 2019-05-26T20:08:16+00:00 26 мая 2019, 21:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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