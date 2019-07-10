Более 60 тыс. человек оказались в зоне наводнения в Индии

По меньшей мере 63 тыс. человек оказались в районах, охваченных наводнением в северо-восточном индийском штате Ассам. Как сообщает в среду телеканал NDTV, в зоне затопления уже оказались 143 деревни и число затопленных населенных пунктов постоянно растет.

По этой информации, наводнение вызвано мощными линями, которые продолжаются с минувшего воскресенья. Уровень воды в самой крупной реке этой части страны Брахмапутре резко вырос. Стихийное бедствие уже затронуло восемь из 27 округов штата. Власти открывают лагеря временного размещения беженцев, сообщает ТАСС.

Проливные дожди и наводнение повредили ряд мостов и дорог в Ассаме. Синоптики предупреждают, что ливни могут продолжаться еще не менее пяти дней.

| 2019-07-10T08:58:54+00:00 10 июля 2019, 09:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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