Более 500 нефтяников эвакуированы воздушным и морским транспортом

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приняла максимальные меры безопасности в связи с резким ухудшением погодных условий 21-22 сентября.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Отмечается, что на всех участках были проведены просветительские работы, прекращены работы на открытом воздухе, были даны указания по обеспечению безопасности строений и сооружений, организовано дежурство на участках, где это необходимо. Более 500 нефтяников были эвакуированы воздушным и морским транспортом.

В сообщении говорится, что виду возможного чрезвычайного положения текущая ситуация находится под постоянным контролем: «Дежурные суда и корабли противопожарной службы МЧС осуществляют дежурство на всех морских нефтегазовых месторождениях. Ожидается, что утром 22 сентября погода нормализуется».

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, по состоянию на 12:00 часов скорость северо-западного ветра в Пираллахи, Сумгайыте и Баку достигла 20 м/с, в Маштаге, Нафталане — 18 м/с, на Баиловском склоне — 19 м/с, на Нефтяных Камнях — 16 м/с.

Согласно данным станции «Нефтяные Камни», высота волн достигла 2,3 метра.