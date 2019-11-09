Более 500 человек пострадали в результате землетрясения в Иране

До 520 человек возросло число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана. Об этом сообщает агентство Assosiated Press со ссылкой на иранское телевидение в субботу, 9 ноября.

В результате природного катаклизма было госпитализировано 28 человек и пятеро погибли. 8 ноября иранский телеканал PressTV передавал о более 350 раненых.

Сообщение о пострадавших поступило по результатам спасательных операций, которые были проведены в более чем 80 отдаленных населенных пунктах провинции Восточный Азербайджан, примерно в 400 км от Тегерана.

В пятницу в этой провинции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.

В январе 2019 года около 73 чуловек пострадали в результате землетрясения на западе Ирана недалеко от столицы страны. Все раненые находились в провинции Керманшах в Гилан-Гарбе. Большинство из них получили легкие травмы. Геологическая служба США (USGS) определила величину землетрясения на уровне 5,9 балла, изменив ее позже до 5,5 (iz.ru)