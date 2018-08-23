Более 400 приложений Facebook заблокированы из-за опасений о сохранности данных

Администрация самой популярной социальной сети в мире остановила работу более чем четырехсот приложений из-за опасений относительно сохранности личных данных пользователей, говорится в заявлении Facebook. Меры приняты после произошедшего в марте скандала вокруг компании Cambridge Analytica.

«С момента начала нашего расследования мы изучили тысячи приложений. И мы прекратили работу более чем 400 из них из-за опасений, касающихся их разработчиков или относительно того, как могли использоваться данные, которые люди предоставили приложениям», — объяснили в руководстве компании.

Как сообщалось в среду, соцсеть удалила свыше 650 учетных записей, групп и страниц за «скоординированное недостоверное поведение» на платформе соцсети и приложения Instagram.

Все они «могут быть связаны с источниками, идентифицированными ранее правительством США в качестве служб российской военной разведки», пояснили свое решение в компании.

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