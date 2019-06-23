Более 400 пилотов подали в суд на Boeing из-за сокрытия недостатков 737 MAX

Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за сокрытия «конструктивных недостатков» лайнера 737 MAX, передает ABC.

В документах отмечается, что пилоты учились летать на 737 MAX, а из-за приостановки полетов этой модели самолета они понесли убытки и испытали психологический дискомфорт в связи с отсутствием работы.

Между тем инициатор группового иска не захотел раскрывать свое имя из-за «страха расправы со стороны Boeing и дискриминации его клиентами». Так называемый Пилот X считает, что Boeing замешан в «беспрецедентном сокрытии» конструктивных недостатков самолета 737 MAX, что привело к крушению двух таких лайнеров и последующей приостановке полетов всех самолетов этой модели по всему миру.

Пилоты, подавшие иск, возмущены решением Boeing установить автоматизированное программное обеспечение MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Пилот Х уверен, что она придала лайнеру «опасные аэродинамические недостатки при управлении».

Иск будет рассматриваться в суде Чикаго. Слушания должны начаться 21 октября 2019 года.

Напомним, полеты Boeing 737 MАX были задержаны во всем мире после двух крушений . Напомним, в октябре 2018 года в авиакатастрофе самолета индонезийской Lion Air погибли 189 человек, а в марте 2019 года при крушении лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

В Boeing считают, что причиной катастроф стали проблемы с программным обеспечением системы МCAS, регулирующей слишком острый угол атаки в полете. В середине мая компания заявила об обновлении ПО (aif.ru)