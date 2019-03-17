Более 40 человек погибли из-за наводнений в Индонезии

Вызванные ливнями наводнения в индонезийской провинции Папуа унесли жизни 42 человек, передает Reuters Данные о жертвах агентству сообщили в местной службе по чрезвычайным ситуациям. Другие подробности пока не сообщаются.

| 17 марта 2019, 08:03 | (Пока оценок нет) (Пока оценок нет) Загрузка... Загрузка... |