Более 40 человек погибли из-за наводнений в Индонезии View Larger Image Вызванные ливнями наводнения в индонезийской провинции Папуа унесли жизни 42 человек, передает Reuters. Данные о жертвах агентству сообщили в местной службе по чрезвычайным ситуациям. Другие подробности пока не сообщаются. Редакция| 2019-03-17T08:03:55+00:00 17 марта 2019, 08:03| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Свет — есть, газ — есть, вода —…Число жертв наводнения в Индонезии достигло 68 человекВ Индонезии вновь произошло мощное землетрясениеО пасквиле, чести и достоинстве В рубрике В Сербии протестующие ворвались в здание гостелеканала Gallery В Сербии протестующие ворвались в здание гостелеканала 17 марта 2019, 08:39 СМИ: силовики ХАМАС задержали гендиректора гостелерадио сектора Газа Gallery СМИ: силовики ХАМАС задержали гендиректора гостелерадио сектора Газа 17 марта 2019, 07:26 Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии достигло 50 Gallery Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии достигло 50 17 марта 2019, 06:56 Террорист из Новой Зеландии посещал Турцию Gallery Террорист из Новой Зеландии посещал Турцию 17 марта 2019, 05:49 Дочь Майкла Джексона пыталась покончить жизнь самоубийством Gallery Дочь Майкла Джексона пыталась покончить жизнь самоубийством 17 марта 2019, 04:45