Более 40 человек погибли из-за наводнений в Индонезии

Вызванные ливнями наводнения в индонезийской провинции Папуа унесли жизни 42 человек, передает Reuters.
Данные о жертвах агентству сообщили в местной службе по чрезвычайным ситуациям. Другие подробности пока не сообщаются.
| 2019-03-17T08:03:55+00:00 17 марта 2019, 08:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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