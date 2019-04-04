Более 36 тыс. детей зарегистрированы в первый класс бакинских школ

На сегодняшнй день подано 36 289 электронных запросов для регистрации в первый класс бакинских школ, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление образования по городу Баку.

Из них 33 296 выбрали общеобразовательные школы, 2 993 – лицеи и гимназии.

Этот показатель примерно на 72 процента больше прогноза по приему в первый класс государственных общеобразовательных школ Баку.

В 2018-2019 учебном году прием в первый класс детей, обучающихся в подготовительных группах, был осуществлен посредством созданного в системе автоматического электронного запроса.

В 2019-2020 учебном году регистрация в первый класс детей, нуждающихся в особой заботе, также проводится в электронной форме.

Напомним, что электронная регистрация осуществляется на сайте mektebeqebul.edu.az.